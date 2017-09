PM reage ao ser assaltada e mata criminoso na zona norte de SP

Uma policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso por volta das 5h desta quinta-feira, 21, na zona norte de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, a agente estava a pé e à paisana, a caminho do trabalho, quando foi abordada por dois homens em uma moto na Avenida Mazzei, no bairro do Tucuruvi.

Quando os bandidos anunciaram o assalto, a policial sacou sua arma e atirou, acertando um deles, que morreu no local. O outro assaltante fugiu e não havia sido localizado até às 8h30 desta quinta-feira. Os nomes da policial e do criminoso morto não foram divulgados pelas autoridades.

Veja Também

Comentários