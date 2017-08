PM que participava de operação no Rio morre em acidente de trânsito

Um policial militar que participava da Operação Onerat, desencadeada pelas forças de segurança que atuam no Rio, morreu na tarde deste sábado, 5. A viatura na qual o PM estava foi atingida por um ônibus quando levava dois suspeitos à Cidade da Polícia. Outro policial militar que estava no veículo e os dois suspeitos ficaram feridos.

Segundo informações da Polícia Militar, os PMs atuam no Batalhão de Ação com Cães (BAC). Eles estavam em deslocamento até a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte do Rio, quando foram atingidos por um ônibus na Rua José Domingues, no bairro Encantado, também na zona Norte.

Feridos, os dois policiais e os suspeitos que estavam na viatura foram encaminhados ao Hospital Salgado Filho, onde um dos agentes veio a falecer.

