PM prende um dos principais líderes de quadrilhas de roubos de carga do Rio

A Polícia Militar (PM) prendeu hoje (10) um dos homens mais procurados pelo roubo de cargas que chegam ao Rio de Janeiro por estradas federais que cortam o município, como a Rodovia Presidente Dutra e a Rio-Juiz de Fora. Policiais militares do 41º Batalhão da PM, do bairro de Irajá, receberam uma denúncia anônima e conseguiram prender Thiago Rodrigues da Silva, conhecido como TH. Ele foi preso com um fuzil automático na localidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira. O criminoso é um dos principais líderes de quadrilhas de roubos de carga e tráfico de drogas que atuam na região.

Segundo o setor de inteligência da Polícia Militar, TH é considerado homem de confiança do traficante Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy, morto em 2015, e do ex-chefe do tráfico na Quitanda, que é conhecido como Fera, tendo assumido a posição de liderança na facção Amigo dos Amigos (ADA) e do tráfico nessa comunidade. O criminoso está entre os responsáveis por invasões e confrontos em localidades como Juramento, Jorge Turco e Guandu, dominadas por facção rival. O Disque-Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 1 mil por pistas que levassem à prisão de TH.

O major Ivan Blaz, porta-voz da Polícia Militar, disse que, com a prisão, a expectativa é que haja uma redução do roubo de cargas na cidade do Rio de Janeiro. Segundo Blaz, o traficante já tinha sido expulso dessa quadrilha, mas foi aceito, devido a sua especialidade no roubo de cargas.

