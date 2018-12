PM prende 9 e mata 3 suspeitos de participar de assalto milionário no Maranhão

A Polícia Militar do Maranhão interceptou na manhã desta terça-feira, 4, na cidade de Santa Luzia do Paruá (370 km distante da capital), um caminhão que transportava o dinheiro roubado e 12 suspeitos de praticar o assalto milionário na cidade de Bacabal no último dia 25 de outubro. Após solicitar parada e não atender o pedido, os policiais trocaram tiros com os bandidos. O resultado foi a prisão de nove pessoas e a morte de outras três. No veículo foi encontrado armamento pesado e muito dinheiro.

De acordo com o Coronel Marques Neto, responsável pela operação, os bandidos que já foram interrogados, informaram que no caminhão havia um valor estimado em R$ 70 milhões. Porém, a quantia só será confirmada após a chegada da seguradora do Banco do Brasil, que vai fazer a contagem e o anúncio oficial do valor recuperado.

Além do dinheiro foram apreendidos dois fuzis ponto 50, onze fuzis 7.62, um fuzil 556, coletes a prova de balas e munições.

Os presos vão ser transferidos ainda nesta terça-feira para São Luís, onde ficaram detidos no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Informações preliminares apontam que o caminhão foi roubado e o motorista estava sendo feito de refém pelos bandidos que estavam tentando atravessar o Estado com o dinheiro.

Os mortos foram identificados como Arthur Silva Santos, José Eduardo Zacarias Barbone e Vadenilson Moreira. Entre os que estão presos, quatro ficaram feridos.

As investigações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam que o assalto milionário foi comandado por José Francisco Lumes, conhecido como Zé do Lessa, que está foragido no Uruguai. O roubo teria envolvido 35 bandidos e subtraindo uma estimativa de R$ 100 milhões. O assalto deixou um rastro de destruição na cidade de Bacabal, onde um morador acabou morrendo.