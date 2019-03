PM oferece o programa Mulher Segura para vítimas de violência doméstica

Campo Grande (MS) – As mulheres do Mato Grosso do Sul contam com uma ajuda a mais no combate à violência doméstica: “Mulher Segura”, da Polícia Militar.

O Programa proporciona um atendimento mais humanizado e com maior capacitação técnica às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

De acordo com o idealizador e coordenador estadual do Programa, o tenente-coronel Josafá Dominoni, além de fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas e promover visitas técnicas, o Promuse quando necessário, encaminha as atendidas pelo Programa para a rede de atendimento e apoio.

