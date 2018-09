PM mata dois suspeitos e apreende 370 kg de maconha em motel na zona leste de SP

A Polícia Militar matou dois suspeitos, apreendeu 370 quilos de maconha e prendeu oito pessoas na noite desta quinta-feira, 20, em um motel localizado na Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, na zona leste de São Paulo.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima apontou que o estabelecimento era usado também como fachada para uma quadrilha armazenar maconha proveniente do Paraguai. Policiais foram averiguar a denúncia de tráfico de droga no local e foram recebidos a tiros pelos bandidos.

A Polícia Federal (PF) informou que foram identificadas dez pessoas que utilizavam quartos do motel para se acomodarem e também para esconder a droga. Foram apreendidas duas armas de calibre restrito - uma pistola 9 mm e outra calibre .40.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em razão da origem da droga. Na PF, foram lavrados os autos de prisão em flagrante. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional estadual, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal trabalha, agora, para identificar os responsáveis pela droga e a quem seria destinado o entorpecente.