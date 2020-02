PM inicia operações para inibir crimes durante Carnaval em MS

Com objetivo de intensificar as ações policiais, garantir e preservar a segurança dos foliões, a Polícia Militar começa nesta hoje (21), a Operação Carnaval 2020 - Foto: Edemir Rodrigues

Com objetivo de intensificar as ações policiais, garantir e preservar a segurança dos foliões, a Polícia Militar começa nesta hoje (21), a Operação Carnaval 2020. Campo Grande e cidades turísticas receberão reforço policial para o feriado prolongado. As ações se estenderão até a quarta-feira de cinzas (26).



Na Capital, o policiamento será intensificado nos principais pontos de aglomeração: Esplanada Ferroviária, na Avenida Fernando Correa da Costa e na Praça do Papa, onde estão previstas comemorações de Carnaval.



O policiamento contará com reforço de policiais que trabalham na administração interna da Polícia Militar e atuarão nas unidades onde estão previstas comemorações de Carnaval.



As abordagens também serão intensificadas para garantir a segurança dos foliões nas cidades e estradas, para tanto, o Batalhão de Trânsito que em parceria com os demais órgãos de trânsito realizará a fiscalização da Lei Seca.



Reforço no interior



Policiais militares de Campo Grande também serão encaminhados para reforçar a segurança em cidades do interior que solicitaram apoio. O efetivo será distribuído em Costa Rica, Bonito, Jardim e Corumbá, onde ocorre grande concentração de foliões e turistas.



O comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, reforça o compromisso da Polícia Militar com toda a sociedade sul-mato-grossense e ressalta em empenho dos policiais para garantir a segurança dos foliões neste Carnaval.