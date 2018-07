PM é preso no Rio por atirar em garoto que brincava em telhado

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DH-Capital) prenderam hoje (18) o cabo da PM Pedro Henrique Machado de Sá, apontado como o autor do tiro que matou Ryan Teixeira do Nascimento, de 16 anos.

De acordo com agentes da Polícia Civil, o policial militar, que estava fora de serviço, teria atirado no adolescente, por volta das 22h de ontem (17), quando ele brincava com mais dois jovens no telhado de uma clínica, que fica em frente à casa do PM, em Magalhães Bastos, na zona oeste da cidade. Conforme informações, o PM ficou incomodado com o barulho dos garotos e disparou contra eles.

“O homicídio, portanto, se deu por motivo fútil, visto que o PM teria se aborrecido com o barulho feito pelas vítimas”, diz a nota da Polícia Civil.

Pedro Henrique de Sá foi acusado de homicídio e dupla tentativa de homicídio. Ele prestou depoimento na Divisão de Homicídios da Barra da Tijuca e depois foi conduzido para fazer exame de corpo de delito no IML. Ele ficará em uma unidade prisional da Polícia Militar.

A prisão do policial foi em flagrante após perícia feita por agentes da Delegacia de Homicídios. A Polícia Civil afirmou ter “farta prova testemunhal, tendo sido ouvidas cinco pessoas que apontaram, de forma uníssona, o policial militar como autor do crime”.

Ryan era estudante do primeiro ano do ensino médio e estava de férias. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e o pai do adolescente foi ao local para o reconhecimento.