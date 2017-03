PM é morto em tentativa de assalto em frente à Uerj

Um policial militar foi morto por assaltantes na manhã desta quinta-feira, 16, em frente ao câmpus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) no Maracanã, zona norte da capital fluminense.

De acordo com o comando do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o agente conduzia uma motocicleta quando foi abordado por outros dois homens, também em uma moto, na Rua São Francisco Xavier. Os criminosos dispararam tiros contra o policial e fugiram.

A PM faz buscas na região e o local está isolado para início da investigação da Polícia Civil. A identidade do policial, que trabalhava na Diretoria Geral de Pessoal da PM, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

