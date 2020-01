PM e Bombeiros entregam nesta quarta-feira laudo de vistoria do Morenão

Esplanada do Morenão recebeu novo ordenamento com reforma e adaptações executadas pela UFMS - (Foto: Chico Ribeiro)

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros entregam na manhã desta quarta-feira (22), o laudo da vistoria feita no Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), relativo à reforma emergencial de responsabilidade da Federação de Futebol (FFMS). O documento inclui também as obras no entorno do estádio, realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A liberação do Morenão, hoje interditado pelo Ministério Público Estadual (MPE) por apresentar problemas estruturais, para sediar jogos do Campeonato Estadual de Futebol, depende dessa perícia dos órgãos de segurança, com base no Estatuto do Torcedor.

O laudo será entregue ao MPE durante evento no estádio, às 10h, com a presença do secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, e representantes da federação e dos clubes profissionais.

Segunda fase

As exigências do MPE para a reabertura do estádio, que é o ensejo do Governo do Estado e dos desportistas de Mato Grosso do Sul, são relativas aos reparos em um lance da marquise e dos setores de hidráulica, sanitária, elétrica e estrutural, visando a segurança do torcedor. A FFMS informou que promoveu reparos também no gramado.

Com a emissão dos laudos de cada órgão competente, incluindo o setor de vigilância sanitária, e a aprovação pelo MPE, a reabertura do Morenão já tem data definida: 1º de fevereiro (sábado), com o jogo Comercial x Águia Negra, às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Estadual.

A temporada 2020 do futebol profissional tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). A abertura do campeonato será nesta quarta-feira, com a partida entre Rio Brilhante e Águia Negra, no Ninho da Águia.

Após o campeonato, o maior estádio de Mato Grosso do Sul será reformado pelo Governo do Estado, com investimento de R$ 4 milhões. O Morenão será transformado em uma arena multiuso, sediando não apenas partidas de futebol, mas também de grandes eventos culturais e de entretenimento.