PM é baleado na cabeça e dois suspeitos morrem durante tiroteio em São Vicente

Um policial militar foi baleado na cabeça durante troca de tiros com suspeitos, na manhã desta terça-feira, 7, em São Vicente, no litoral sul do Estado de São Paulo.

Dois suspeitos de terem feito os disparos, um deles menor de idade, foram mortos pelos policiais. De acordo com a Polícia Militar, os policiais do 39º Batalhão da PM faziam uma varredura na área dos diques da Caixeta e do Piçarro para possibilitar a entrada de uma força-tarefa da prefeitura, quando foram atacados. A área é dominada por traficantes de drogas.

O sargento Éverton Silva Dias, de 42 anos, foi baleado na cabeça. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Municipal de São Vicente e passou por cirurgia. À tarde, ele permanecia com o quadro estável em unidade de terapia intensiva. Suspeitos de terem atirado contra o policial, Wagner Antônio Azevedo Junior, de 22 anos, e um adolescente de 16 anos morreram no confronto. Conforme a PM, o menor portava uma pistola Taurus calibre ponto 40, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo. O outro rapaz morto estava armado com um revólver Taurus, calibre 38, com a numeração raspada, além de drogas e R$ 2,1 mil em dinheiro.

A ação da prefeitura na região dos diques foi determinada pela Justiça, após ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para combater ocupações irregulares. A força-tarefa do município previa a demolição de garagens, 'puxadinhos' e boxes comerciais irregulares instalados no local, usado também para o despejo de entulhos. Com a limpeza, o município espera reduzir o impacto das enchentes na região. A operação da PM visava a garantir a segurança dos funcionários da prefeitura durante os trabalhos no local.