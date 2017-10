PM do Rio prende mais um suspeito de integrar segurança de Rogério 157

Rio de Janeiro - Forças Armadas voltam à Rocinha para auxiliar a polícia em buscas no entorno da comunidade (Tânia Rêgo/Agência Brasil) / Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) anunciou na tarde de hoje (10) a prisão de Tales Juan Costa dos Santos, de 25 anos, apontado como um dos seguranças do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. Ele estava foragido e tinha três mandados de prisão em aberto.

Conhecido como Talibã, Tales foi encontrado por policiais do Batalhão de Choque na Rocinha e encaminhado à 11ª Delegacia de Polícia. Segundo a polícia, ele estava em um esconderijo na Rua Paula Brito.

Rogério 157 é acusado de chefiar o tráfico de drogas e armas na favela da Rocinha e está foragido. Seu grupo entrou em confronto com criminosos rivais em setembro. Os adversários teriam tentado retomar o controle do território para o traficante Nem, que está preso, o que deu início a uma série de tiroteios, o que levou a Polícia e as Forças Armadas a realizar operações na região.

Ontem (9), a polícia já havia prendido um homem apontado como segurança de Rogério 157. Adaílton da Conceição Soares, conhecido como Mão, foi encontrado por policiais em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Operação integrada

Desde o início da manhã de hoje, 550 militares das Forças Armadas auxiliam policiais militares na busca de armamentos e outros materiais na área de mata próxima à comunidade.

Equipes de engenharia dos Fuzileiros Navais e da Polícia do Exército vasculham pontos definidos pelas equipes de inteligência e usam detectores de metal e de material químico, como pólvora.

Veja Também

Comentários