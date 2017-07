PM do Rio pede exclusão de profissionais de segurança do Portal da Transparência

O Comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), Wolney Dias Ferreira, solicitou hoje (26), durante encontro com o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, a retirada da qualificação profissional de todos os agentes de segurança do Portal da Transparência.

Disponível na internet, o Portal da Transparência permite a qualquer cidadão acessar informações detalhadas de todos os servidores do estado, como, por exemplo, órgão em que está lotado, função, salário. Para obter essas informações, basta digitar o nome ou o CPF do funcionário.

Apesar de reconhecer a importância do papel que o Portal da Transparência no fortalecimento da democracia no país, o coronel teme que o serviço ponha em risco a vida de milhares de servidores que atuam na área de segurança (policiais militares, policiais civis, militares do Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários).

De acordo com a assessoria de imprensa da PMERJ, o secretário informou que buscará uma solução o mais breve possível.

