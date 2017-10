PM divulga balanço sobre ações na comunidade da Rocinha

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) divulgou, na noite desta quarta-feira (11), balanço sobre as operações que vêm sendo realizadas diariamente pela corporação na favela da Rocinha, zona sul da cidade. O objetivo é restabelecer a rotina dos moradores e prender os criminosos envolvidos na disputa do tráfico de drogas na região.



Nos dois últimos dias, a PM recebeu novamente apoio técnico das Forças Armadas para uma varredura em alguns pontos na área de mata no entorno da comunidade.

Na manhã de hoje, no Beco, na Rua 3, policiais militares do Batalhão de Choque prenderam Matheus Vasconcellos de Lima, que tinha contra ele um mandado de prisão. Na localidade conhecida como Beco 99, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam aproximadamente 50 quilos de maconha.

Apreensões

Desde o dia 18 de setembro, quando a PM começou a operar na Rocinha até hoje, 10 criminosos foram mortos, 27 criminosos, presos, e sete menores, aprendidos. A polícia apreendeu também 19 fuzis automáticos de longo alcance, três submetralhadoras, cinco espingardas, 21 pistolas, 36 granadas e mais de duas toneladas de drogas diversas.

