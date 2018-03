PM de SP prende 4 pessoas por tentativa de furto a cofre de banco em Campinas

Quatro pessoas foram presas em flagrante após uma denúncia anônima indicar uma tentativa de furto a uma agência bancária em Campinas, cidade do interior de São Paulo, na madrugada deste domingo, 4.

Policiais do 1º Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar (PM) foram acionados por volta das 23h30 do sábado, 3, e se encaminharam para o local, no bairro Vila Aeroporto, no sudoeste do município.

De acordo com a PM, três dos criminosos estavam do lado de fora de uma casa que ficava nos fundos da agência. Eles tinham a função de vigiar e alertar sobre a possível chegada de viaturas.

A quarta pessoa foi apanhada em flagrante dentro da residência fazendo um buraco em uma parede que dava acesso ao cofre do banco. No local, os agentes apreenderam dois carros e diversas ferramentas.

Os quatro foram presos por furto qualificado tentado e associação criminosa e encaminhados para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas.