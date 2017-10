PM corrige número de vítimas no Juramento: cinco mortos e um ferido

A Polícia Militar corrigiu agora à tarde o número de vítimas da operação policial no Morro do Juramento, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Foram cinco mortos e um ferido. De acordo com a PM, seis homens foram baleados em confronto com policiais.

Desses seis, um morreu no local e cinco foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Quatro dos feridos morreram no hospital, de acordo com a polícia. O quinto ferido está vivo e fora de perigo, internado sob custódia no hospital.

Mais cedo, o porta-voz da PM, major Ivan Blaz, informou à Agência Brasil que a operação deixou seis mortos, confirmado pela Sala de Polícia do hospital.

A operação tem por objetivo localizar e prender suspeitos de participação no assassinato do comerciante Augusto Silva Alves. Alves estava dirigindo seu carro quando foi morto na última terça-feira (24), durante uma tentativa de assalto. No mesmo carro, estavam a mulher e o filho, que não ficaram feridos.