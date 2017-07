PM apreende uma tonelada de maconha em operação no Pavão-Pavãozinho

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam hoje (25) aproximadamente uma tonelada de maconha durante operação na comunidade do Pavão-Pavãozinho, na zona sul do Rio.

A ação teve por finalidade a execução do patrulhamento ostensivo e preventivo na região, atendendo a uma determinação do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, após vários confrontos entre criminosos e militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região.

Na operação, as equipes com os cães farejadores apreenderam quatro armas, mas ninguém foi preso. A ocorrência está sendo apresentada na 15ª DP.



http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-06/uma-pessoa-morre-apos-criminosos-jogarem-artefato-explosivo-em-copacabana

Veja Também

Comentários