PM apreende cerca de sete milhões de maços de cigarros e 150 toneladas de drogas em 2019

Campo Grande (MS) – De janeiro deste ano até agora foram apreendidos 6.922.410 maços de cigarros em ações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no combate ao contrabando e tráfico de drogas, segundo dados da Segunda Seção do Estado-Maior-Geral da PMMS. Isso significa que se considerarmos que cada maço de cigarro contém 20 cigarros, pelo menos 138 milhões de cigarros frutos de contrabando deixaram de ser consumidos somente com as apreensões desta última semana, que totalizou 1,7 milhão de maços.

Outro número que merece destaque é o de maconha retirada de circulação ao longo do ano somando quase 150 toneladas. De acordo com a PM, isso representa uma massa maior que a de uma aeronave que pesa aproximadamente 136 toneladas, e que seriam necessários o peso de aproximadamente 14 automóveis populares para totalizar a quantidade de maconha apreendida.

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destaca que o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e demais instituições do Estado, tem sido de suma importância para os números das ações da Polícia Militar. “O que estamos realizando só é possível devido ao grande trabalho realizado diuturnamente pelos policiais militares, que por meio das apreensões e prisões de criminosos, proporcionam cada vez mais um aumento da sensação de segurança da população sul-mato-grossense”, frisou o coronel.

Confira os resultados das ações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul:

Balanço Semanal/Geral – PMMS/2019 De 30 de setembro a 06 de outubro Acumulado do ano (de janeiro a 06 de outubro) Operações Policias-Militares (Blitz, Operações-Saturação, etc). 596 22.417 Pessoas abordadas 17.185 801.477 Veículos abordados 9.546 464.390 Veículos recuperados (Produtos de furto/roubo) 50 1.738 Veículos removidos para o DETRAN/CIRETRAN 153 6.969 Armas de fogo apreendidas 17 719 Prisões de foragidos da justiça 89 4.027 Quantidade de pessoas conduzidas para a delegacia 520 23.253 Notificações ambientais 12 478 Notificações de trânsito 1.364 63.990 Drogas (em Kg) Maconha 7.935,534 149.740,841 Skank – 271,505 Cocaína 0,278 1.313,599 Pasta-base 5,421 628,081 Crack 1,053 19,720 Haxixe – 50,594 Total de Drogas apreendidas 7.942,286 152.024,340 Tabaco Maços de cigarro 1.782.610 6.922.410

Regiane Ribeiro da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)