PM apreende armas e drogas em ações contra o tráfico de drogas no Rio

A Polícia Militar fez ações hoje (19) em várias regiões do Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas. Desde o começo da manhã desta terça-feira, as equipes do Comando de Operações Especiais (COE), realizaram operações simultâneas nas comunidades da Rocinha, Vidigal, Chapéu Mangueira e Babilônia, na zona sul e nos morros de São Carlos e Macacos, na zona norte da cidade.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fez operação na Rocinha, onde desde o último domingo (17) traficantes rivais se enfrentam pelo controle do domínio dos pontos de drogas na comunidade. A invasão da Rocinha no fim de semana, por um grupo de 60 homens armados, foi ordenada pelo traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que está preso em uma penitenciária federal. A ação pretendia retomar pontos do tráfico que eram controlados por Nem e estão sob o comando do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157.

O Bope apreendeu uma granada, dois carregadores de fuzil e 4.671 trouxinhas de maconha na Rocinha. Não houve confronto e presos, e o material foi encaminhado à delegacia de polícia da comunidade, onde foi feito o registro das apreensões.

O Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuou nas comunidades vizinhas Chapéu Mangueira e Babilônia, ambas no bairro do Leme. No Chapéu Mangueira, com o apoio de cães farejadores, as equipes apreenderam armas e drogas: um fuzil Colt com um carregador e 10 munições; uma pistola Taurus automática (com a numeração suprimida), mais um carregador e 11 munições; 921 papelotes de maconha e um tablete de aproximadamente 500 gramas da erva seca. Na comunidade, houve confronto com os criminosos e um suspeito foi baleado e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto.

O Batalhão de Polícia de Choque operou nas comunidades de São Carlos e Macacos, na zona norte. No Morro de São Carlos, as equipes do BAC se juntaram às do Choque, conseguindo apreender uma caixa com 50 munições para pistola, dois carregadores de fuzil, um carregador de pistola, duas granadas, quatro radiotransmissores e 16,6 kg de maconha. As apreensões foram encaminhadas à delegacia policial da Cidade Nova.

