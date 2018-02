PM apreende 40 pistolas automáticas que seriam entregues na Baixada Fluminense

Os cinco presos são oriundos dos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foram conduzidos para a delegacia da cidade, onde foram autuados em flagrante - Foto: Diário Carioca

Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar, em Resende, apreenderam 40 pistolas automáticas de calibre 9 milímetros e 80 carregadores, na rodoviária de Resende, às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura do bairro Paraíso, na manhã desta segunda-feira (5).

Segundo informações do Setor de Inteligência da unidade, a denúncia anônima feita ao Batalhão indicou que passageiros de um ônibus desembarcariam no local com armas vindas de Foz do Iguaçu, no Paraná, e que seriam entregues na Baixada Fluminense.

Após abordagem e revista em cinco passageiros suspeitos, os policiais localizaram o armamento em dez caixas de televisão. Os cinco presos são oriundos dos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e foram conduzidos para a delegacia da cidade, onde foram autuados em flagrante.