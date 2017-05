PM aciona esquadrão antibombas após suspeita nas imediações da Bolsa de Valores

O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado na tarde desta quarta-feira, 10, após uma caixa ter sido deixada nas imediações da Bolsa de Valores de São Paulo, no centro da cidade. Até às 17 horas, os agentes ainda trabalhavam para identificar se o material era de fato explosivo.

Em razão do chamado, a corporação teve de isolar a área da Praça Antonio Prado, na altura do número 48, para averiguar a ocorrência. A sede da Bolsa, na Rua Libero Badaró, no entanto, não teve o funcionamento afetado. Por meio da sua assessoria de comunicação, a Bolsa informou que identificou "um objeto abandonado próximo à entrada principal do prédio da Praça Antonio Prado" e avisou "as autoridades para análise".

Veja Também

Comentários