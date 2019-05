Plenário da OAB/MS levará nome de Wilson Barbosa Martins

Decisão foi unânime - Divulgação

Um ícone da história da advocacia e da política de Mato Grosso do Sul. Wilson Barbosa Martins, o primeiro Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), será homenageado com o nome do Plenário da instituição. O reconhecimento, que acontece 14 meses após a sua morte, veio de decisão unânime do Conselho Seccional na sexta-feira (26).

O Plenário da instituição é palco de vários debates e decisões da advocacia sul-mato-grossense.

Falando acerca da homenagem, o Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche ressaltou: “Doutor Wilson foi um ícone de Mato Grosso do Sul. Uma pessoa democrática por excelência. Um homem íntegro, honesto, que prestou relevantes serviços não só pela advocacia, mas por toda a sociedade. Advogado exemplar que merecia essa homenagem pela brilhante trajetória exercida em nosso Estado e no País”.

Wilson Barbosa Martins, que esteve a frente da instituição de 1979 a 1981, recebeu em 2018 um Memorial de fundação (Com a ata de criação da entidade) na entrada do prédio da OAB/MS.

Breve biografia

Nascido em 21 de junho de 1917, Wilson Barbosa Martins teve uma extensa trajetória política em Mato Grosso do Sul.

Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Wilson foi Prefeito de Campo Grande, Deputado Federal e o primeiro Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, cargo que exerceu por mais um mandato em 1994. Ele também foi Senador e membro da Assembleia Constituinte.