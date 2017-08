Plataforma israelense de última geração passam a ser ultilizadas em cursos a distância do Senai

A partir deste ano, os cursos de habilitação técnica e de qualificação na modalidade EaD (Educação a Distância) oferecidos pelo Senai de Mato Grosso do Sul estão utilizando um novo LMS (Learning Management System), ou seja, uma nova plataforma de e-learning da empresa israelense Time to Know. Trata-se do “Connect”, um software produzindo em Israel, que, para quem não sabe, tornou-se um centro tecnológico mundial.

Com uma população de 8 milhões de pessoas, Israel é a 2ª nação mais inovadora do mundo, perdendo apenas para a Suíça, de acordo com o Relatório de Competitividade Global 2016-2017 do Fórum Econômico Mundial (FEM), que classifica a competitividade dos países com base em 12 categorias, incluindo inovação, preparo tecnológico, sofisticação de negócios e educação superior.

Mais de 300 multinacionais possuem escritórios no país e, a poucos metros de distância, no centro da cidade israelense Tel Aviv, é possível trabalhar para o Google, Facebook, Paypall, Qualcomm, Intel, Microsoft e outras centenas de gigantes do setor. Além disso, depois dos Estados Unidos e da China, Israel é o 3º país do mundo com mais empresas de tecnologias listadas, 80 no total, o que é alto em relação ao seu tamanho.

Por isso, o NEAD (Núcleo de Educação a Distância) do Senai do Estado decidiu adquirir o software produzido pela empresa israelense Time to Know, possibilitando aos alunos um novo ambiente virtual que permite uma experiência de aprendizagem otimizada. “Os nossos alunos podem aprender em qualquer local, utilizando qualquer dispositivo móvel (celular ou tablets) ou computador com acesso à Internet”, reforçou Katiúscia Akemi Nasu Nogueira, coordenadora do NEAD do Senai.

Ela acrescenta que o “Connect” tem ricas ferramentas de comunicação social, como bate-papo (chat), mensagens, e-mail, além do excelente recurso de webconferência integrado na plataforma. “A instalação é baseada em nuvem e, além disso, a plataforma é intuitiva e fornecerá ao aluno uma ótima experiência de aprendizagem, mais dinâmica, interativa e inovadora”, garantiu.

Katiúscia Nogueira explica que a nova plataforma israelense foi adquirida pelo Senai do Estado em outubro do ano passado e, nos últimos meses, a equipe do NEAD foi capacitada para a utilização. “Nesse período, também foram realizados testes e a homologação do Connect, que ainda teve um processo de atualização para a versão mais moderna”, detalhou.

As primeiras turmas com aulas nesse novo ambiente virtual de aprendizagem são as do curso de automação industrial oferecido nas cidades de Dourados e Rio Verde. No fim deste ano, o Senai de Mato Grosso do Sul vai oferecer novos cursos de habilitação técnica e de qualificação na modalidade EaD já utilizando a plataforma israelense de última geração.

Veja Também

Comentários