Plataforma digital vai agilizar procedimentos de pedido de refúgio

Uma plataforma eletrônica vai dar mais agilidade aos procedimentos burocráticos para o pedido de refúgio e também auxiliar aqueles que são refugiados e vivem no Brasil. A plataforma Sisconarev entrou em funcionamento no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Nela vão tramitar os processos relacionados a refúgio no país, tanto de quem pretende solicitar o refúgio, quanto às demandas de quem já é refugiado e precisa fazer a manutenção dos dados. A plataforma vai otimizar etapas e gradualmente substituir os formulários de papel tornando possível consultas por todos os envolvidos no processo como os solicitantes, a Polícia Federal e o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare).

Para quem está no Brasil na condição de refugiado, no futuro o Sisconare permitirá o processamento online de solicitações como autorizações de viagem e pedidos de reunião familiar com mais agilidade. O solicitante poderá ter acesso de forma mais transparente ao andamento de seu processo.

Como Funciona

Para realizar a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado, o interessado deverá se cadastrar no Sisconare por meio deste link.

O Manual do Solicitante também está disponível na página do Sisconare.