Plataforma de atendimento online de projetos de decoração lança novidade

O Decoradornet, primeira plataforma de atendimento online de projetos de decoração no Brasil, acaba de lançar mais uma novidade em busca de democratizar o acesso a profissionais de decoração no país. Agora é possível parcelar projetos de até R$ 500 em 10x sem juros, e a promoção vale tanto para novos clientes quanto para aqueles que já receberam orçamento, mas ainda não realizaram o pagamento.

De acordo com Mariana Albuquerque, cofundadora da plataforma, o objetivo do Decoradornet é ampliar o acesso à decoração profissional e mostrar que todos podem ter um projeto a um valor acessível. "Além da facilidade de pagamento, contar com um profissional para fazer o projeto e montar o carrinho de compras com tudo que você precisa para transformar sua casa evita gastos desnecessários e possíveis erros", explica Mariana.

Mariana ainda comenta que investir em um profissional pode fazer toda a diferença no resultado final. "Um decorador tem o olhar treinado para encontrar a melhor solução para cada necessidade do espaço de forma inteligente e personalizada. Dessa forma, contar com alguém que sabe o que está fazendo ajuda a otimizar tempo e dinheiro, além de deixar o ambiente do jeito que o cliente espera", complementa.

O site surgiu para revolucionar o mercado de decoração que antes era visto como artigo de luxo e passa a ampliar o acesso aos melhores profissionais do Brasil por preços que cabem no bolso. Um projeto feito pela internet pode gerar uma economia de mais de 50%, e oferece qualidade e informações necessárias para que o cliente possa executar da forma que desejar. A promoção do parcelamento dos projetos em 10 vezes é a oportunidade de mostrar aos brasileiros que qualidade não precisa custar caro.

Para conhecer mais sobre o site e encontrar decoradores de todo o Brasil, basta acessar www.decoradornet.com.br, fazer o teste de estilo e encontrar o profissional ideal para realizar o seu sonho.

Veja Também

Comentários