Planurb recebe visita de técnicos da Prefeitura e Câmara de Rondonópolis

Profissionais da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), receberam equipe de técnicos do Instituto Municipal de Pesquisa e Planejamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR) e da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis (MT). Com a visita, que aconteceu na última sexta-feira (5), os técnicos puderam acompanhar o trabalho da Planurb em diversos setores.

Também tiveram a oportunidade de conhecer os sistemas adotados e trocar experiências relativas às questões ligadas ao planejamento físico-territorial e de meio ambiente, por meio de uma gestão democrática e participativa, que tem sido aplicado na cidade de Campo Grande.

A diretora-adjunta da Planurb, Vera Bacchi, destacou que a troca de experiência é um aprendizado para todos, mas quem ganha é o munícipe. “Essa troca de experiência é importante para que os avanços ocorram. E quando somos apontados como referência, isso demonstra o resultado do trabalho da gestão municipal”, pontuou.

A gerente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Prefeitura de Rondonópolis, Claudia Lugli, agradeceu a atenção dos técnicos da Planurb e destacou. “Atualmente, temos como referência o Planejamento Urbano de Campo Grande, que é referência quando consegue integrar as demais secretarias da municipalidade, em pensamento de planejamento macro e para muitos anos em função de benfeitorias para toda cidade. Aproveitamos para agradecemos a atenção, a possibilidade de acompanhar o andamento dos trabalhos e a troca de informações”, destacou.

O vereador de Rondonópolis, Rodrigo da Zaeli, destacou os avanços de Campo Grande nas questões do Planejamento Urbano e acrescentou. “Estamos começando os trabalhos do nosso (IPPUR), e ter a oportunidade de conhecer o trabalho da Planurb, reconhecido como uma demandadora do desenvolvimento municipal, faz com que possamos ganhamos tempo e recurso, por meio das experiências positivas que vêm sendo desenvolvidas nessa capital”, destacou.