Planurb realiza 1ª reunião das mesas diretoras e conselhos regionais de 2018

Os membros participantes dos Conselhos Regionais são compostos por entidades comunitárias, do setor econômico, ambiental, cultural, de assistência social, de educação, de saúde e afins - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Planurb, realizou na última quinta-feira (1º) a 11ª Reunião das Mesas Diretoras dos Conselhos Regionais das Regiões Urbanas de Campo Grande.

O encontro marcou o início dos trabalhos referentes aos Conselhos Regionais em 2018 e contou com presença de conselheiros representantes de entidades que compõem as mesas diretoras.

Durante a reunião estiveram em pauta a apresentação do resultado das ações do ano de 2017, além das propostas para as ações a serem desenvolvidas em 2018.

A diretora-presidente da Planurb e Coordenadora do Sistema Municipal de Planejamento (SMP), Berenice Maria Jacob Domingues, ressaltou que a administração municipal deve ouvir a população e que a Planurb tem a missão de pensar a cidade junto com a comunidade.

“Durante o ano de 2017, foram realizadas 71 reuniões pelos Conselhos Regionais, além de 10 reuniões de suas mesas diretoras, assim o trabalho de mobilização social contou com a participação de cerca de 1.500 pessoas, integrando ainda mais os trabalhos e as discussões empreendidas. ” Informou Berenice.

Também foram apresentadas as propostas de trabalho para o ano de 2018. Um dos objetivos ressaltados por Berenice é a necessidade de qualificar ainda mais a interlocução do executivo municipal com os conselhos regionais.

“Em 2018 os trabalhos relativos à gestão democrática visam a implementação das ações do Sistema Municipal de Planejamento – SMP, por meio da gestão democrática cada vez mais eficaz, buscando a melhoria da qualidade de vida em todas as regiões urbanas de Campo Grande. Pretendemos fortalecer e adequar os Conselhos Regionais ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA), além de realizar a eleição dos conselhos regionais para o biênio 2018/2020. ” Acrescenta a diretora.

Para a Conselheira Regional, Patrícia Souza de Oliveira representante da União Campo-Grandense de Associação de Moradores em Favelas, Assentamentos Urbanos e Rurais do Município de Campo Grande – MS, Núcleos Habitacionais e Entidades Afins – UCAF, a aproximação com a comunidade é positiva.

“Essa interlocução facilita comunicação entre a comunidade e a administração pública municipal, na buscar de melhorias para os bairros. Eu continuo acreditando que em 2018 a Rede Viva e os Conselhos Regionais vão trabalhar para melhorar ainda mais essa relação, que visa buscar os anseios da população”.

Sobre os Conselhos Regionais

Os Conselhos Regionais são compostos por conselheiros titulares e respectivos suplentes, representantes de entidades com sede e atuação no município de Campo Grande nas Regiões Urbanas: Prosa, Bandeira, Anduzinho, Centro, Segredo, Lagoa e Imbirussu. Os membros participantes dos Conselhos Regionais são compostos por entidades comunitárias, do setor econômico, ambiental, cultural, de assistência social, de educação, de saúde e afins.

Cabe aos Conselhos Regionais acompanhar a aplicação das diretrizes do Plano Diretor e suas legislações relacionadas, e quando pertinentes, sugerir modificações e prioridades, inclusive no que se refere às obras e serviços; acompanhar a discussão do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, além de acompanhar a elaboração dos Planos Locais.

As reuniões são públicas, sendo importante a participação da população. As agendas e as demais informações sobre os Conselhos podem ser acompanhadas pelo site: http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/conselhos-regionais/