Planurb discute arborização urbana no encontro Diálogo de Primavera

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Planurb), realizará o evento Diálogo de Primavera – Sobre Árvores e a Cidade, com palestras das arquitetas e urbanistas Camila Amaro e Eliane Guaraldo. O encontro, que é coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) acontecerá na próxima quinta-feira (21.09), às 18h30 na Biblioteca Pública Municipal, localizada no Horto Florestal (na Rua Francisco Cândido Xavier s/n, Centro).

A iniciativa visa marcar o Dia da Árvore comemorado com intuito de promover reflexão a respeito da conservação dos recursos naturais e lembrar que plantar, cuidar, proteger e defendê-las significa valorizar o meio ambiente.

Eliane Guarlardo é presidente da Região Centro-oeste da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) e vai apresentar sua experiência com projetos na área de urbanismo, paisagismo, planejamento da paisagem, ecologia urbana e silvicultura urbana. Camila Amaro, que é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhanguera Uniderp, irá abordar aspectos relacionados a climatologia urbana.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jocob Domingues destaca que esse encontro será um momento importante para diversas reflexões sobre a arborização no contexto urbano. “A arborização na cidade contribui positivamente para manutenção microclimática, para a melhoria da taxa de infiltração da água e qualidade do ar e, ainda, protege os recursos hídricos e o solo. As árvores são também abrigo de fauna e amortecimento de ruídos sonoros”, comenta.

Berenice observa que serão discussões relevantes que irão discutir a presença de árvores nas cidades e a contribuição delas para para a saúde física e mental da população e sobre a relevância histórica e cultural que possuem juntamente com a agregação de valor às propriedades.

“O encontro será um espaço de divulgação de informações e trocas de experiências sobre a temática junto aos técnicos dos governos municipais e estaduais, profissionais da área, acadêmicos e demais pessoas interessadas pelo assunto”, destaca Berenice.

Informações adicionais sobre o evento podem ser obtidas pelo fone (67) 3314-5181.

