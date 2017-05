Planurb comemora 30 anos de ações pautadas na participação popular

No dia 11 de maio de 2017, a Lei número 2.383 assinada pelo então prefeito Juvêncio César da Fonseca, que instituiu a criação,na estrutura básica da Secretaria Municipal do Planejamento, a Unidade de Planejamento Urbano de Campo Grande (Planurb) comemora 30 anos.

A ideia da criação de um órgão de planejamento urbano em Campo Grande nasceu no início dos anos 80, em reuniões do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB),e da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Neste sentido, a Planurb foi criada em um momento em que o município buscava sua identidade comocidade, considerando os efeitos de sua urbanização acelerada, com a missão de balizar o crescimento de Campo Grande, dentro de parâmetros técnicos e de distribuição, socialmente justa, dos benefícios do desenvolvimento.

Atualmente, o Planejamento Urbano trabalha visando preparar a cidade para o futuro, ordenando a ocupação do solo, o adensamento das regiões, formulando a política urbana do município e seu plano diretor, visando o desenvolvimento sustentável, e apoiando a administração municipal nas questões ligadas ao planejamento físico-territorial e de meio ambiente, por meio de uma gestão democrática e participativa.

Neste sentido, Berenice Maria Jacob Domingues, diretora presidente da Planurb, ressalta que todos querem uma Campo Grande mais bonita, com mais qualidade de vida e de oportunidades, onde possam viver e ser feliz. “Para isso temos que juntar nosso olhar técnico com o olhar e a experiência do munícipe, e que neste momento a Planurb pauta suas ações pela gestão democrática, efetivando a aproximação da comunidade”.

“Aproveitamos essa data festiva para destacarmos que a participação popular tem sido implantada e operacionalizada por meio de ações e projetos como é o caso do Programa Comunidade Viva e da Rede Viva, a finalização do projeto de lei do Plano Diretor, que está sendo discutido amplamente com a sociedade e a retomada de programas como é o caso do Propam – Programa de Parcerias Municipais, que já começam a apresentar seus primeiros resultados, e em breve vamos concluir o projeto de Lei do Zoneamento Ecológico-Econômico”. Acrescenta a Diretora.

A história do Planejamento Territorial de Campo Grande,MS: Nos anos da ditadura militar as questões relacionadas a democracia eram debatidas por grupos organizados, entidades de classe e sociedade civil com o intuito de despertar na sociedade a importância da participação social no processo de formulação das políticas públicas do poder executivo, objetivando a convivência democrática, o avanço social e a política de melhoria da qualidade de vida.

Junto com a Planurb (Unidade de Planejamento Urbano) nasceu o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU). A instituição do Planurb/CMDU foi concebida em um importante seminário, proposto pela Prefeitura de Campo Grande e organizado pelo IAB.

Desta forma o CMDU, hoje constituído por uma ampla rede de representação da sociedade, nasceu por meio da democracia e da participação. Logo a seguir foi aprovada a Lei do Processo de Planejamento e da Participação Comunitária. E hoje são mais de 35 conselhos no município com destaque para os Conselhos Regionais.

Nesses 30 anos a Planurb foi dirigida por:

– Ângelo Marcos Vieira de Arruda (1987-1988)

– Chaia Jacob Neto (1989-1992)

– Sérgio SeikoYonamine (1993-1995), (1995-1998) e (2000-2004)

– Eliane Salete Detoni (1998-2000)

– Berenice Maria Jacob Domingues (2004-2008)

– Marta Lúcia da Silva Martinez (2009-2012)

– Valter Cortez (2013-2014)

– Marcos Antonio Moura Cristaldo (março de 2014 a agosto de 2015)

– Dirceu de Oliveira Peters (setembro de 2015 a dezembro de 2016).

– Berenice Maria Jacob Domingues (atual Diretora-presidente)

