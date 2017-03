Planurb acompanha ação “Trote Ecológico” no Parque Ecológico Anhanduí

Cerca de 30 calouros dos cursos de Engenharias Ambiental, Elétrica, Civil e da Computação, da Universidade Anhanguera-Uniderp, participaram do ‘Trote Ecológico’, que realizou o plantio de 30 mudas nativas para ajudar na recuperação do Parque Ecológico Anhanduí, na região do bairro Guanandi II.

A ação teve o objetivo de envolver os acadêmicos com projetos que beneficiem a comunidade, desenvolvendo a cidadania e a responsabilidade social desde o início da vida acadêmica.

O trabalho foi promovido em parceria com Centro de Educação Ambiental Anhanduí (CEA Anhanduí), Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e teve acompanhamento da Agência de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

De acordo com o gestor do CEA Anhanduí, Osmar Martins, o Parque Ecológico Anhanduí possui aproximadamente 15 hectares e, desde 2013, passa por um processo de revitalização. “Com o plantio realizado hoje, são 2.530 mudas nativas plantadas com objetivo de recuperar uma área de preservação permanente (APP) do Parque”, acrescenta o gestor.

“Os parques ecológicos urbanos não possuem apenas a função paisagística. Eles proporcionam benefícios à população, como redução da temperatura e da poluição sonora, melhoram a qualidade do ar e oferecem sombreamento e abrigo para animais”, explicou professora de engenharia ambiental da Uniderp, Edinéia Lazarotto.

