Planurb abre reuniões de 2017 dos Conselhos Regionais

As reuniões do ano de 2017 dos Conselhos Regionais das Regiões Urbanas tiveram início na última quinta-feira (02.02) pelo Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho. A sessão, que contou com a participação da diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Domingues, teve a presença de 31 conselheiros regionais.

Ao avaliar a importância da participação da comunidade organizada na gestão municipal, a diretora-presidente da Planurb avaliou a necessidade de restituir a parceria que a prefeitura sempre teve com os Conselhos Regionais e entidades representativas ao promover o debate de assuntos de interesse da comunidade. “As reuniões são públicas sendo importante a participação da população”, comentou.

Berenice adiantou que o prefeito Marquinhos Trad já determinou que a meta em sua gestão é resgatar o vínculo com a comunidade por meio dos conselhos regionais. “O prefeito nos reportou que todos os órgãos da administração municipal trabalhem ouvindo a população e que a missão da Planurb é pensar a cidade junto com a comunidade, na busca da melhoria da qualidade de vida em todas as regiões urbanas.

A diretora da Planurb registrou aos conselheiros a importância das recém-criadas diretoria de Gestão Democrática e divisão de Governança Local que trabalharão diretamente com os conselhos. “Temos muito trabalho a ser desenvolvido e desafios a serem enfrentados”, concluiu.

Presente à reunião, a empresária Luciane Costadele garantiu que é grande a expectativa dela em relação aos trabalhos do conselho e do apoio da prefeitura para a valorização dos conselheiros. “A Berenice tem experiência e mostrou que estará empenhada em uma gestão democrática. Estamos satisfeitos em saber que será aberto, por meio do Planurb, o diálogo com o executivo. Defendo o desenvolvimento local e quero contribuir”, completou.

Sobre os Conselhos Regionais

Conforme o Plano Diretor de Campo Grande, os Conselhos Regionais têm caráter consultivo e são formados por representantes de entidades legalmente constituídas com sede e atuação no âmbito do município de Campo Grande.

Entre as atribuições dos Conselhos Regionais estão acompanhar a aplicação das diretrizes do Plano Diretor e legislações pertinentes; acompanhar a discussão do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual; e acompanhar a elaboração de Planos Locais.

Os Conselhos Regionais estão em funcionamento desde 1998 e em 2016 realizaram mais de 85 reuniões.

