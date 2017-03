Planos de saúde registram aumento de beneficiários em fevereiro

O número de beneficiários de planos de saúde cresceu em fevereiro de 2017. No mês passado, o setor registrou um acréscimo em relação a janeiro de 144 mil novos consumidores em planos de assistência médica e 143,1 mil beneficiários em planos exclusivamente odontológicos. Os dados foram divulgados hoje (13) pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo a agência reguladora, o aumento de beneficiários em planos do tipo empresarial motivou a expansão dos planos de assistência médica. No comparativo com o mês de janeiro, o setor registrou 158,9 mil beneficiários a mais neste tipo de contrato.

Ao todo, 23 estados e o Distrito Federal apresentaram crescimento de beneficiários em planos de assistência médica na comparação com janeiro. Somente Acre, Rondônia e Santa Catarina registraram queda nos números.

