Plano Plurianual irá definir planejamento dos próximos quatro anos

Campo Grande (MS) – A participação da sociedade e a integração de todas as áreas do Governo são fundamentais no processo de modernização e na construção de um novo Mato Grosso do Sul, conforme explicou hoje secretário-adjunto de Governo, Flávio César, durante a primeira etapa das reuniões que irão definir o planejamento dos próximos quatro anos, que estarão no Plano Plurianual (PPA) para o período 2020 – 2023. O objetivo dos organizadores é realizar cinco encontros regionais abordando o assunto – apenas nos meses de julho e agosto deste ano – em diferentes municípios do estado.

Além do secretário-adjunto, o encontro contou com a participação de técnicos das secretarias que ficarão responsáveis pela elaboração do plano. Na ocasião também foi apresentado o cronograma de atividades e uma breve explanação a respeito dos objetivos da gestão para o próximo ciclo.

“As propostas (PPA) apontam caminhos que o governo deve seguir com projetos mais maduros, evitando assim o desperdício de recursos públicos. O objetivo é contemplar todas as regiões do estado e continuar a obter resultados satisfatórios”, detalhou Flávio César.

Para o superintendente de Planejamento da Secretaria Estadual de Governo (Segov), Thaner Nogueira, o objetivo é construir projetos que possam trazer resultados práticos ao governo, com estratégia definida para cada pasta.

“Precisamos consolidar a gestão com um resultado de alto impacto para a sociedade e mostrar os investimentos e serviços otimizados ao cidadão”, ressaltou.

Thaner ainda frisou que é preciso aprimorar instrumentos que melhorem os indicadores sociais em Mato Grosso do Sul potencializando os investimentos para as regiões do estado, gerando competitividade e criando oportunidades.

PPA – Para que o governo possa desempenhar suas funções com critério, é necessário que haja um planejamento orçamentário, que estabeleça as prioridades da gestão. É para esse fim que a própria Constituição introduziu um modelo orçamentário para a gestão do dinheiro público. Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo (04 anos) da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos.

Alexsandro Nogueira – assessoria de comunicação da Secretaria de Governo (Segov)

Foto: Edemir Rodrigues