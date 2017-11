Plano Estadual de Combate ao Aedes Aegypti 2018 contará com equipamentos de última geração

O Plano Estadual de Contingência ao Aedes Aegypti 2017/2018 foi lançado nesta quinta-feira, dia 23. Durante a solenidade foram apresentadas ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue Febre Chikungunya e Zika, que resultaram na redução do número de casos no Estado em 92%, conforme destacou o governador Reinaldo Azambuja.

Além das assinaturas, a Secretaria de Saúde também apresentou o novo sistema de registro de informações epidemiológicas “E-visita”. O sistema é uma atualização do aplicativo “E-endemias,” que será utilizado em smartphones que serão entregues aos agentes de endemias de Mato Grosso do Sul.

Com o aplicativo, as informações registradas a cada visita dos agentes são enviadas on-line para a Sala Estadual de Situação, onde são desenvolvidas as estratégias para combate ao vetor.

Serão entregues 79 computadores que auxiliarão os municípios no registro de informações epidemiológicas para o desenvolvimento de estratégias no combate ao vetor, além de duas mil bolsas completas, cinco mil uniformes e dois mil smartphones para os agentes. Todos os 1,6 mil agentes de endemia ligados a SES/MS receberão os equipamentos e mochilas. A quantidade restante será distribuída entre os agentes comunitários de saúde (em todo o Estado são cerca de 6 mil agentes, incluindo os de endemias).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)