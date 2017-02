Plano do Reino Unido para deixar UE almeja laços próximos, mas tem pouco detalhe

O Reino Unido deixará o mercado comum da União Europeia, mas quer uma nova relação comercial "sem fricções" com o bloco, afirmou o governo nesta quinta-feira, na mais detalhada explicação sobre os planos para o chamado Brexit. Com a intenção de reduzir a incerteza sobre a saída do país da UE para atender às demandas da oposição por maior clareza, o governo publicou hoje um documento chamado Livro Branco, no qual define "objetivos estratégicos" no processo de separação que planeja iniciar dentro de semanas.

O secretário para o Brexit, David Davis, disse a parlamentares que o Reino Unido trabalha rumo a "uma nova parceria positiva e construtiva" com o bloco e busca como resultado o "benefício mútuo". O documento de 75 páginas confirma o que a premiê Theresa May anunciou no mês passado: o país deixará o mercado comum para bens e serviços e buscará também novos acordos tarifários com o bloco.

Davis disse que o objetivo é "o comércio mais livre possível e sem fricções de bens e serviços". O documento não traz, porém, muitos detalhes, notando que as relações de comércio e alfandegárias serão estabelecidas durante as negociações.

O Reino Unido diz que deseja deixar o mercado comum para ter controle sobre a imigração, tema crucial para aqueles que votaram em ano passado a favor da saída do país da UE em plebiscito. Mas Londres diz também desejar manter "elementos dos arranjos do mercado comum monetário". Além disso, o Livro Branco não traz detalhes sobre as regras futuras de imigração. "Nós consideramos muito cuidadosamente as opções que estão abertas para nós", afirma o documento.

O Livro Branco sustenta que o Reino Unido busca garantir que quase 3 milhões de cidadãos da UE que vivem no país - e os 1 milhão de britânicos que residem em outros países da UE - possam ficar, culpando uma minoria não nomeada de nações da UE por obstruírem um acordo até agora. Embora o tom seja otimista, ressaltando que os britânicos seguirão como "parceiros confiáveis, aliados desejados e amigos próximos", o documento dá a dimensão da tarefa pela frente.

O Livro Branco afirma que o Reino Unido buscará "a cooperação mais próxima possível em assuntos cruciais como segurança, política externa e ciência e tecnologia" com a UE, mas não diz se seguirá como membro do órgão de política da UE, o Europol. Ele lista uma série de órgãos da UE, que regulam aspectos vitais de negócios e da sociedade, cuja relação com Londres será avaliada, entre eles a Agência de Segurança da Aviação Europeia, a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e o regulador de energia nuclear Euratom.

A premiê Theresa May pretende invocar o artigo 50 para iniciar o processo de saída da UE em 31 de março. O Livro Branco diz que o país está confiante em fechar um acordo no prazo, mas muitas das mudanças podem ser feitas de maneira gradual para evitar turbulências.

Porta-voz do Partido Trabalhista para o Brexit, Keir Starmer disse que o documento "não diz nada". Já o executivo-chefe da Associação de Banqueiros Britânicos, Anthony Browne, afirmou que o compromisso do governo com o livre-comércio nos serviços financeiros e com um processo de implementação gradual dá uma "clareza importante" para esse processo. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários