Plano do Governo é concluir Aquário do Pantanal em um ano

Campo Grande (MS) – O panorama da situação em que se encontra a obra do Aquária do Pantanal, o seu cronograma de conclusão e ainda como se dará a distribuição das etapas da obra foram apresentadas na manhã desta quarta-feira, dia 08 pelo vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura (Seinfra), Murilo Zauith.

Com a anuência do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça, Zauith explicou que a obra será uma obra feita a várias mãos, com a administração do governo.

O Governo do Estado abrirá o processo licitatório em cinco meses, de forma segmentada, com previsão de cinco frentes de trabalho. O secretário Eduardo Riedel ressaltou a importância da conclusão da última obra paralisada do Programa de Obras Inacabadas.

O contrato com o Grupo Cataratas, para gestão do empreendimento foi mantida, e o grupo estima, no primeiro ano, a visitação de 500 mil pessoas ao complexo.

O Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira – Aquário do Pantanal – contará com 32 tanques da ictiofauna do bioma (peixes e répteis) e um sistema de suporte à vida com condições reais do habitat, em uma área de 21.853 m², distribuídos em oito pavimentados.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)