Plano Diretor volta a ser debatido com a população de Campo Grande

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) volta a realizar a partir de amanhã (15) novas audiências públicas de revisão do Plano Diretor Participativo de Campo Grande. O cronograma de trabalho foi divulgado na última segunda-feira (7). As reuniões serão realizadas entres os dias 15 de agosto a 2 de setembro de 2017.

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues torna público que haverá a realização de mais 10 audiências públicas, com a finalidade de dar conhecimento e refinar os trabalhos de consulta comunitária realizadas nos bairros, além de colher novos subsídios para a formatação final do projeto de Lei de revisão do Plano Diretor de Campo Grande.

“O mais importante é continuar assegurando a ampla participação da população, de todas as regiões urbanas e seus distritos. Nós desejamos que todos tenham a oportunidade de conhecer o documento e se manifestar sobre ele, assim o texto final tem possibilidade de atender os anseios dos cidadãos”, destaca Berenice.

De acordo com a Constituição Federal (art. 182), o Plano Diretor Participativo é um dos principais instrumentos da política de desenvolvimento e de expansão urbana de um município, e deve funcionar como um pacto da sociedade para, a partir de uma leitura coletiva da realidade local, buscar o desenvolvimento e a promoção da função social das cidades. As audiências públicas são abertas a todos os interessados e o edital de regulamento, assim como os procedimentos para participação das reuniões estão disponíveis nos sites:

http://planodiretorcampogrande.com.br/

http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/

Cronograma das audiências públicas:

DATA Horário REGIÃO URBANA LOCAL 15 (terça-feira) 18h30 Campo Grande Ordem dos Advogados do Brasil. Seção de Mato Grosso do SulAv. Mato Grosso, 4.700 – Bairro Carandá 16 (quarta-feira) 18h30 Bandeira Escola Mun. Múcio Teixeira JúniorRua do Cruzeiro, 479. – Bairro Carlota 17 (quinta-feira) 18h30 Anhanduizinho Escola Mun. Irene SzukalaRua Iemanjá, s/n. Bairro Aero Rancho 18 (sexta-feira) 18h30 Imbirussu Escola Mun. Irmã Irma ZorziRua Guaianás, 260 – B. Santo Antônio 19 (sábado) 9h Anhanduí Escola Mun. Isauro Bento NogueiraR. Mariporã, s/n 22 (terça-feira) 18h30 Segredo Espaço Cultural Multiuso João Renato Pereira Guedes – PicoléAv. Heráclito de Figueiredo, s/n – Bairro Estrela do Sul 23 (quarta-feira) 18h30 Prosa Escola Mun. Elpídio ReisR. Tertuliana Ghersel Cattaneo, s/n.- Bairro Mata do Jacinto 24 (quinta-feira) 18h30 Lagoa Escola Mun. Nagen Jorge SaadRua Panambí Vera, 199 – Bairro Tijuca 25 (sexta-feira) 18h30 Centro Associação Comercial e Industrial de Campo GrandeRua Quinze de Novembro, 390 – Centro 2 (sábado) 9h Rochedinho Escola Mun. Barão do Rio BrancoRua Guia Lopes, s/n

