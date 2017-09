Plano Diretor de Campo Grande será tema de audiência pública na Assembleia Legislativa

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente (Planurb), e Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizam na próxima quinta-feira (14), audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor do Município de Campo Grande. A audiência acontecerá na Assembleia Legislativa (auditório Júlio Maia), no Parque dos Poderes – Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n – Jardim Veraneio, às 19h.

Berenice Maria Jacob Domingues, diretora-presidente da Planurb, explica que a Casa de Leis foi incluída no cronograma de audiências, pelo fato do Parque dos Poderes ser uma das principais referências de biodiversidade no perímetro urbano de Campo Grande. “Vamos realizar essa etapa do debate com a finalidade de apresentar e colher subsídios para a modelagem final do projeto de revisão do Plano Diretor, além de tratar das questões relativas ao entorno do Parque dos Poderes, pois merecem atenção”, explica Berenice.

Plano Diretor na reta final

Os trabalhos de revisão do Plano Diretor tiveram início em 2016 e agora entram na sua reta final. Dando continuidade aos trabalhos da URBITEC – empresa contratada para a revisão do plano-, durante este ano a Planurb em parceria com a Fundação FAPEC e o Observatório de Arquitetura e Urbanismo da (UFMS), realizaram Leituras Comunitárias nos 74 bairros e mais dois distritos (Anhanduí e Rochedinho), além de 14 Audiências Públicas nas 7 regiões urbanas e nos dois distritos (Anhanduí e Rochedinho) do município.

A titular da Agência, Berenice Jacob, relata que mais 2.500 cidadãos puderam participar da construção de uma das leis urbanísticas mais importantes. “Fomos a todas as regiões para que a população tivesse a oportunidade de opinar sobre os variados temas: habitação de interesse social, mobilidade urbana, meio ambiente, saneamento, patrimônio cultural, entre tantos outros inseridos no ordenamento territorial da Capital e que devem ser contemplados no Plano Diretor. Informamos ainda que todas as contribuições estão sendo levadas em consideração na modelagem final da minuta do projeto de lei de revisão do Plano Diretor de Campo Grande”.

Na próxima semana, a Planurb irá convocar a sociedade para conhecer a versão final da minuta do projeto de lei do Plano Diretor de Campo Grande, que deve ser apresentada no início de outubro em audiência pública na Câmara Municipal.

Acompanhem o andamento dos trabalhos pelos sites: http://planodiretorcampogrande.com.br/ http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/

