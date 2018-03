Plano de Trump traz incertezas para indústrias nos EUA

O objetivo do presidente Donald Trump de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio obscureceu o cenário para indústrias americanas, após mais de um ano de crescente otimismo. O plano do presidente de imposição de tarifas de 25% sobre aço importado e 10% sobre o alumínio elevou a perspectiva de picos de preços, escassez e barreiras comerciais em razão de retaliação aos Estados Unidos.

Acima de tudo, a falta de detalhes sobre o plano tarifário do Trump gerou dúvidas no planejamento de negócios, dizem executivos e grupos comerciais.

"É com a incerteza que muitas pessoas estão preocupadas", disse John Hayes, diretor executivo da Ball Corp., um dos principais produtores de latas de bebidas e embalagens de alimentos para metais, que emprega cerca de 9 mil trabalhadores nos EUA. "Nós não sabemos em que produtos estão. Não sabemos de que países estão. Não sabemos como isso será implementado".

Uma importante autoridade da Casa Branca disse, na sexta-feira, que o presidente não isentará aliados como o Canadá e a Europa das tarifas globais, mas os funcionários do governo ainda estão finalizando muitos detalhes, antes do planejado lançamento das políticas na próxima semana. As perguntas cruciais permaneceram sem resposta, como por exemplo se as tarifas se aplicariam a todos os produtos siderúrgicos, com isenção para produtos semiprontos. A União Europeia ameaçou responder com tarifas sobre produtos americanos.