Plano de reforma do sistema de saúde será desenhado este fim de semana, diz Ryan

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, deputado Paul Ryan, afirmou nesta quinta-feira a congressistas republicanos que o partido planejam produzir um rascunho do projeto que pretende reformar o sistema de saúde do país.

O representante republicano de Wisconsin apresentou o cronograma em uma reunião com lideranças do partido do presidente Donald Trump, que correm para derrubar e substituir a legislação aprovada durante o mandato do presidente Barack Obama, que ficou conhecida como Obamacare.

Mais tarde, Ryan afirmou que irá apresentar o projeto "em breve" e que os republicanos estão "unidos e determinados" a agir.

Durante anos, políticos do partido têm entrado em confronto sobre detalhes do plano como a questão tributária. Embora um consenso ainda não tenha sido atingido, as lideranças do partido desejam apressar o trâmite do projeto para que ele possa ser apreciado no Senado antes do início de abril, quando o Congresso faz um pequeno recesso. Fonte: Associated Press.

