Plano de policiamento de fim de ano na Capital recebe reforço

Com o objetivo de promover readequações no plano de policiamento de fim de ano no comércio da Capital, em vigor desde o dia 8 de dezembro, o presidente eleito da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG), Adelaido Vila, reuniu-se na tarde dessa segunda-feira (18) com os responsáveis pelo Comando Metropolitano da Polícia Militar e pela 5ª CIPM. No encontro foi estabelecido o reforço nas ações policiais, com o aumento de efetivo nos pontos da cidade considerados críticos, onde é maior o índice de criminalidade.

“Desde que as operações tiveram início, tanto a CDL quanto a Polícia Militar identificaram os pontos onde os índices de criminalidade são maiores. Os resultados desse mapeamento foram discutidos na tarde de ontem, quando então promovemos com a polícia as readequações necessárias no plano de policiamento”, explicou Adelaido Vila.

A CDL é a entidade responsável pelas articulações junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) visando estabelecer estratégias de policiamento no comércio de Campo Grande neste fim de ano. “Na reunião avaliamos os resultados obtidos nos primeiros dias de reforço do policiamento nas áreas comerciais da Capital e ajustamos as prioridades com a CDL”, disse o comandante da 5ª CIPM, tenente-coronel Oéliton Figueiredo.

Os ajustes se deram com base nos dados repassados pela Câmara de Dirigentes ao Comando Metropolitano da PM, sob a responsabilidade do coronel Renato Tolentino, e também à 5ª CIPM. “Ouvimos comerciantes de diversas regiões da cidade”, informou Adelaido Vila, que no encontro estava acompanhado de integrantes do Conselho Comunitário de Segurança da área central.

O Governo do Estado marcou o início oficial da operação Boas Festas – apresentado com antecedência ao setor comercial na sede da CDL – na sexta-feira (8.12), na praça do Rádio Clube. O evento contou com a participação do presidente da instituição, Hermas Renan Rodrigues, e do presidente eleito da entidade para o triênio 2018-2020, Adelaido Vila.

A solenidade contou com a presença do governador, Reinaldo Azambuja, e do prefeito de Capital, Marcos Trad, além de outras autoridades. Na ocasião, o governador disse estar contente com a parceria firmada com o setor lojista de Campo Grande por meio das entidades, entre elas a CDL, para melhorar a segurança do setor e da população nesta época de fim de ano.

“Essa união é fundamental. Essa parceria com a iniciativa privada é importante porque um ajuda a fortalecer a estrutura do outro e melhora o efetivo de todos. Ficamos muito contente com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande e do setor comerciário que tem sido parceiro do Governo do Estado”, declarou.

Reinaldo Azambuja ainda ressaltou que a parceria, de forma inédita, incluindo as polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros reflete em índices de queda em crimes. “Uma grande parceria que a gente constrói e eu tenho certeza que os indicadores demostram a diminuição de violência na Capital. Mostra que esse é o caminho certo de se fazer”.