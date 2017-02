Plano de marketing vai impulsionar potenciais turísticos de Campo Grande

Potenciais turísticos de Campo Grande ganharão visibilidade por meio de um plano de marketing elaborado com recurso do Governo Federal. Consultores responsáveis pelo projeto estiveram reunidos com o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, e com a titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Nilde Brun, para obterem apoio do Poder Executivo durante a fase de levantamento de dados e informações sobre os segmentos turísticos de Campo Grande.

“É um marketing positivo, uma demonstração a nível nacional das nossas potencialidades”, destacou o prefeito.

Durante a reunião a consultora Lívia Borges, da Agroin Consultoria, empresa que venceu a licitação para desenvolver o planejamento, adiantou que a ajuda da prefeitura e da Sectur, bem como de outras pastas, será de suma importância.

Técnicos do Executivo vão colaborar com a empresa ao oferecer conhecimento a respeito de pontos que se encaixam dentro do turismo de eventos/negócios, ecoturismo, turismo cultural, rural e de outras linhas.

“O objetivo do plano é aumentar a visitação em Campo Grande. Muita gente ainda não sabe o que tem em nosso polo. Quem vem para um Congresso, por exemplo, não sabe que se ficar mais um dia poderá fazer um rapel aqui mesmo na cidade”, enfatizou Lívia.

O planejamento de marketing será executado com recursos do Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) do Ministério do Turismo.

Além de Campo Grande, a ação contemplará ainda atrativos dos municípios de Rochedo, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Dois Irmãos do Buriti, Rio Negro, Terenos, Sidrolândia, Corguinho e Nova Alvorada do Sul. Todas as cidades fazem parte da rota denominada Caminho dos Ipês, uma das divisões do mapa turístico de Mato Grosso do Sul.

“Ganhamos um plano de marketing para mostrar todo nosso potencial turístico. A secretaria estará disponível para ajudar a elaborar esse plano no que for preciso”, finalizou Nilde.

