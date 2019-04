Plano de investimentos prevê ampliar obras na área de esgotamento sanitário

Reservatório elevado na cidade de Eldorado.

Campo Grande (MS) – A equipe técnica da Sanesul esteve reunida com o prefeito de Eldorado, Aguinaldo dos Santos, para a revisão contratual das metas estabelecidas no Contrato de Programa. Na atual gestão, a empresa já realizou importantes investimentos no setor de saneamento do município, mas é preciso mais, principalmente referente à coleta e tratamento de esgoto.

De acordo com a equipe multidisciplinar instituída para as revisões dos Contratos de Programa, a Sanesul deverá concentrar seus esforços para ampliar a quantidade de obras na área de esgotamento sanitário, meta que é destaque nos planos de investimentos, construídos ou revisados, de todos os municípios operados. O Plano de Investimento de Eldorado prevê mais recursos que deverão aumentar significativamente a cobertura, até o final do prazo, um salto dos atuais 30.70% para aproximadamente 72.70%, com um valor de cerca de $ 16 milhões.

Contrato de Programa – A revisão de metas é uma exigência contratual periódica e a empresa instituiu um grupo de trabalho multidisciplinar para a revisão de todos os Contratos de Programa assinados em atendimento aos requisitos da Lei 11.445. Outros municípios estão em processo de revisão

Sanesul em Eldorado – Atualmente, o município possui 2 reservatórios de água, um apoiado de 500m³ e um elevado de 150m³. Também há cinco poços ativados para atender toda a população com tranquilidade.

De acordo com a equipe, a Sanesul continuará investindo para manter a universalização do atendimento do abastecimento de água, mas buscará ampliar gradativamente os níveis de cobertura com coleta, tratamento e disposição final de Esgotamento Sanitário nos municípios, indispensável para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).