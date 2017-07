Balanço do Plano de Gestão de Desempenho Individual foi apresentado nesta quinta-feira

Lideranças e gestores de unidade de recursos humanos de diversos órgãos estaduais se reuniram na manhã desta quinta-feira (27.7) para acompanhar o balanço do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) que apontou a participação de 92% dos servidores civis num universo de 32 mil, que integram o público alvo para implantação da Gestão por Competência no âmbito do poder executivo estadual.

No período de 53 dias em que o sistema ficou aberto para preenchimento e validação, o PGDI atingiu 100% dos servidores em 16 órgãos estaduais. Em outros 11 órgãos a adesão foi de 80%, e em apenas três a participação dos servidores ficou abaixo dos 70%.

O Secretário Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, comemorou o saldo positivo. “Isso representa um grande avanço na gestão de pessoas do Estado. Tivemos a preocupação de trabalhar para melhorar as carreiras, para então iniciar uma nova forma de promover o servidor, reduzindo de 5 para 3 anos o tempo de promoção, sem que o servidor precise esperar na fila até surgir uma vaga na tabela. Nós tivemos todo esse cuidado e não há dúvidas que a Gestão por Competência fará uma grande transformação na carreira dos servidores de Mato Grosso do Sul” ressaltou Assis.

Destacando a participação das lideranças nesse processo, o secretário adjunto da SAD, Édio Viegas, apontou o planejamento, diálogo e desenvolvimento de pessoal como ferramentas importantes nesse processo de modernização da gestão de pessoas. “A meritocracia é na verdade um movimento histórico na gestão pública do estado” enfatizou o adjunto da SAD.

De acordo com a Coordenadoria Especial de Política de Gestão de Pessoas (Cegesp) a próxima etapa será composta da elaboração de planos de desenvolvimento, e da preparação para acompanhamento através de curso já disponível na Fundação Escola de Governo (Escolagov).

O processo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) dos servidores civis integrantes do poder executivo estadual foi regulamentado por meio do decreto n. 14.719 de 18 de abril de 2017, e prevê a promoção do servidor com base no seu desempenho individual.

Veja Também

Comentários