Planejamento lança boletim sobre investimentos chineses no Brasil

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio da Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain), divulga hoje (8) o Boletim Bimestral sobre Investimentos Chineses no Brasil, documento que traz o andamento dos projetos anunciados e confirmados ao longo dos meses de agosto e setembro deste ano e que totalizam mais de US$ 9,5 bilhões.

O boletim também reúne a distribuição dos investimentos chineses em diferentes setores da economia brasileira no período de 2003 a 2017, tais como Energia Elétrica e Gás (geração, transmissão e distribuição); Metalurgia; Petróleo e Gás Natural; Mineração; Agricultura e Pecuária; e Fabricação de Veículos Automotivos; entre outros.

“Esse boletim representa parte dos esforços e trabalhos associados à relação bilateral com a China. O Brasil, por conta do Fundo Brasil-China, está estreitando ainda mais a relação com esse país, e eles seguem aumentando os investimentos no Brasil, muitos dos quais possivelmente passarão pelo Fundo. Então, é fundamental que o Brasil saiba como, onde e de que forma que a China está investindo no país”, ressalta o secretário de Assuntos Internacionais do MP, Jorge Arbache.

A publicação também dá destaque aos investimentos considerados mais relevantes, faz alusão às regiões de implementação, indica se são caracterizados como brownfield ou greenfield e, ainda, se a origem dos investimentos é de empresa privada ou pública.

Acesse a íntegra do boletim ?e leia os detalhes.?