Planejamento garante uniformes e kits escolares para mais de 250 mil estudantes da Rede Estadual de Ensino

Nesta quinta-feira (15), os estudantes da Rede Estadual de Ensino voltaram às aulas. Só em Campo Grande, são mais de 60 mil estudantes nas 79 escolas estaduais, matriculados nos ensinos fundamental e médio, educação profissional e educação de jovens e adultos (EJA).

O governador Reinaldo Azambuja, que esteve nas escolas estaduais Professor Henrique Cyrillo Corrêa e Lino Villachá fazendo a entrega de uniformes e kits escolares, falou sobre a importância do planejamento para que tudo tivesse início de forma organizada.

Em função das chuvas, apenas as escolas estaduais dos municípios de Itaquiraí, Inocência, Novo Horizonte do Sul e Bela Vista tiveram o início das aulas adiado para o próximo dia 20.

Para 2018, o Governo do Estado adquiriu 290 mil kits escolares, apropriados para cada etapa de ensino. Inicialmente cotados a R$ 12,6 milhões, os kits foram adquiridos a R$ 8,4 milhões – por meio de adesão de ata de registro de preço do FNDE/Ministério da Educação, com uma economia de R$ 4,2 milhões.

Além do kit, a SED entrega também o uniforme. Cada estudante novo recebe duas camisetas e os antigos uma. As 300 mil camisetas foram compradas em novembro de 2017, quando foi finalizado o processo licitatório. Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), cada uniforme foi comprado por R$ 7,45, o que mostra investimento de mais de R$ 2,2 milhões.