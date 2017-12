Planejamento e responsabilidade definem gestão Reinaldo Azambuja

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/13.12.17-GOV-BALANÇO.-PORTAL-MA4.m4a

A importância do planejamento de gestão, da transparência nas ações e da responsabilidade nas decisões foram fundamentais para que Mato Grosso do Sul chegue em 2017 e feche esses três primeiros anos do governo Reinaldo Azambuja alcançando índices satisfatórios em praticamente todos os setores.

Esse foi o balanço feito pelo governador quando recebeu jornalistas dos sites da Capital.

Reinaldo Azambuja destacou a importância da emenda constitucional que estabelece que as despesas do governo, Assembleia, TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), MPE-MS (Ministério Público Estadual) e Defensoria Pública, obedecerão valores máximos de programação.

Para o governador, outra medida fundamental para o equilíbrio do Estado, foi a convalidação dos incentivos fiscais, que garantiu não só a segurança jurídica aos empreendedores, mas o interesse dos novos investidores e a manutenção das vagas de emprego.

Por fim, Reinaldo Azambuja também lembrou a importância da reforma previdenciária.

Medidas que foram primordiais para que Mato Grosso do Sul se destaque nos principais rankings positivos de avaliação.

Ao finalizar o governador afirmou que Mato Grosso do Sul será um dos estados que mais vai crescer nos próximos anos.