Planato: Governo tem interesse em abertura total da fronteira com Venezuela

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou que o Brasil mantém interlocução com a Venezuela através de um canal de comunicação de diplomacia militar. Quando a crise na Venezuela já estava encaminhada, em setembro do ano passado, o 'link' entre a cúpula militar dos dois países foi fortalecido após visita do então ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna.

"Desde que nós nos colocamos a compartilhar a ajuda humanitária, eu venho apresentando a vocês que a diplomacia militar vem se fazendo presente nessa interlocução com a Venezuela. E naturalmente, por ser diplomacia militar, os militares venezuelanos e os militares brasileiros estabeleceram um link e vêm conversando por meio desse link", afirmou o porta-voz.

Rêgo Barros disse, ainda, que não foi o Brasil que decidiu fechar a fronteira entre os países, e sim a Venezuela. "O governo brasileiro tem interesse de restabelecer a abertura total da fronteira com a Venezuela", declarou o porta-voz.