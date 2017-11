Plaenge lança novo empreendimento no bairro Bela Vista

Os interessados em vivenciar a experiência de estar no empreendimento, poderá conhecer o apartamento decorado montado na Central de Vendas - Av. Nelly Martins 51 - Divulgação

A Plaenge encerra 2017 comemorando mais um lançamento, o edifício Tempranillo. Integrando o condomínio Rioja, o qual a primeira torre foi lançada em abril de 2016, esta segunda contempla apartamentos de 101m² a 105m², e também tem como característica a varanda com churrasqueira integrada às salas e cozinha, opções de planta com duas suítes ou três quartos (sendo uma suíte) e duas ou três vagas de garagem, sob consulta.

Os interessados em vivenciar a experiência de estar no empreendimento, poderá conhecer o apartamento decorado montado na Central de Vendas - Av. Nelly Martins 51 (Via Park x Av. Mato Grosso).Com um projeto atemporal, marcado pela iluminação indireta nas sancas de gesso e paredes, além dos detalhes em dourado e latão, a decoração do Tempranillo é sinônimo de sofisticação. Aberto para visitação, a Central de Apartamentos Decorados funciona de segunda à sábado das 08h30 às 19h e domingos e feriados das 09h às 18h.

Empreendimento faz parte de um novo conceito de moradia

O condomínio Rioja, formado pelas torres Graciano e Tempranillo, faz parte do complexo Reserva Bella Vista, onde a previsão é de quatro condomínios com áreas de lazer independentes.

Em outubro já foi inaugurada a Alameda Reserva Bella Vista, a rua que dará acesso exclusivo aos condomínios, com extensão de mais de 300m, sendo um presente entregue para a cidade, como ponto de encontro de famílias e amigos.

Conforme explica o Gerente Regional da Plaenge, Luiz Octávio Pinho, toda a inspiração para o complexo Reserva Bella Vista foi norteada pelas terras produtoras de vinho, por isso também a nomenclatura ‘Reserva’. “Cada condomínio terá o nome de uma importante região produtora de vinho do mundo. Rioja, por exemplo é uma tradicional região vinícula da Espanha. Já os edifícios estamos batizando com nomes das principais castas de uvas de cada região. Graciano e Tempranillo são as castas símbolo da Espanha. Tempranillo é conhecida mundialmente por sua incrível adaptabilidade aos climas continentais e passou a ser cultivada em outros países também”, conta.

Entre os diferenciais do produto está a localização privilegiada, com acesso rápido às principais vias de Campo Grande e proximidade à grande rede de serviços e comércio, além da sofisticação, privacidade e elegância em morar em um dos bairros mais nobres da cidade, o Jardim Bela Vista.

Serviço: Para mais informações sobre o empreendimento, entre em contato pelo telefone (67) 3322-9600 ou por WhatsApp no (67) 98111-0033 ou, ainda, faça uma visita na Central de Apartamentos Decorados Av. Nelly Martins 51 (Via Park x Av. Mato Grosso). Informações e atendimento também disponíveis no site: www.plaenge.com.br