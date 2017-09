Plaenge avança em ranking do Valor Econômico

Já no Ranking ITC , o Grupo Plaenge figura novamente como a maior construtora da região Centro-Oeste e está entre as 15 maiores do país / Divulgação

O Grupo Plaenge figura entre as 10 maiores empresas do Brasil na categoria “Empreendimentos Imobiliários” pelo ranking Valor 1000, realizado anualmente pelo Jornal Valor Econômico. Conforme a publicação, a construtora registrou crescimento de cerca de 8% no critério Patrimônio Líquido, passando de R$ 718,9 milhões, no relatório do ano passado, para R$ 778,2 milhões no atual. A Plaenge ainda se destaca por ter avançado 79 posições no ranking geral. Pelo quarto ano consecutivo, a construtora ainda aparece como a maior e melhor empresa do Sul do País na sua categoria.

Para o diretor da Plaenge, Edison Holzmann, o fato de a construtora manter o crescimento, registrar avanços no patrimônio líquido e no posicionamento do ranking geral é motivo de orgulho. “Ainda que o cenário econômico tenha sido desafiador, a empresa segue crescendo, reflexo das escolhas de gestão e da conduta ética e comprometida com clientes e parceiros”, analisa. Além disso, na sua avaliação, o segmento segue sendo favorecido pelo bom desempenho do setor do agronegócio, que movimenta a economia de muitas das regiões onde a empresa atua, como Paraná e Centro-Oeste. Pelo ranking, o Grupo Plaenge registrou receita líquida de R$ 801,3 milhões.



O diretor atribui o crescimento da Plaenge à inovação dos negócios e destaca empreendimentos como o The Place, em parceria com a BR Malls, que alia o espaço corporativo com a integração ao Shopping Campo Grande. O projeto contempla duas torres de 25 andares com salas comerciais de 42 m² a 65 m². O diretor da construtora ainda cita a edificação de uma nova fábrica da Coca-Cola Andina no Rio de Janeiro, considerada a maior obra atualmente em construção naquele estado. A indústria está sendo edificada em conformidade com os critérios do selo verde LEED, uma certificação para edificações que investem em soluções sustentáveis.



Fora do País, a construtora amplia sua operação no Chile, onde atua desde 2009, construindo casas e apartamentos. Em 2016, por exemplo, investiu R$ 45 milhões na aquisição de uma área de 44 mil metros quadrados na capital Santiago. O projeto prevê a construção de dez torres em etapas, somando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 300 milhões. “A operação no Chile é estratégica dentro do planejamento da empresa, que chegou ao país no final da década passada com investimentos que foram crescendo de forma gradativa e em linha com a economia chilena”, observa.



O anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico, principal veículo de economia do País, está na 17ª edição e retrata o ranking das mil maiores empresas do Brasil por receita líquida. Os critérios utilizados têm a chancela da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do Serasa Experian. É o principal estudo do gênero no Brasil.

Já no Ranking ITC (Inteligência Empresarial da Construção), o Grupo Plaenge figura novamente como a maior construtora da região Centro-Oeste e está entre as 15 maiores do país. O Ranking ITC é considerado um dos mais importantes do segmento, premiando as construtoras nacionais que tiveram maior número de metros quadrados construídos durante o ano. Esses expressivos números são acompanhados pela ITC e traçam um cenário preciso do setor, que contribui de forma efetiva com o desenvolvimento socioeconômico do país.



Fundado há 47 anos, o Grupo Plaenge atua no segmento da construção civil em edificações imobiliárias e industriais. Faz parte do Grupo a construtora Plaenge, que atua no mercado para o público Premium, e a Vanguard Home, que tem foco no público jovem. Na área industrial, a Plaenge projeta, constrói e monta fábricas e indústrias para grupos como Coca-Cola, SIG Combibloc e Cargill entre dezenas de outros. O Grupo tem obras entregues em 19 estados brasileiros. Desde 2009, atua também no Chile, onde já entregou mais de mil unidades residenciais



